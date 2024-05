Niet zeker dat naam formateur in eindverslag informateurs komt

Het is nog niet zeker wanneer de naam van een formateur wordt bekendgemaakt, als de vier onderhandelende partijen tot een akkoord komen. Het gesprek over een formateur zal tussen de vier fractievoorzitters gevoerd moeten worden, zei informateur Richard van Zwol na afloop van een nieuwe dag van onderhandelingen. “De vraag hoe dat precies landt in ons eindverslag is weer punt twee.”

Het kan volgens hem ook zijn dat dit tijdens het Kamerdebat over het eindverslag van de informateurs aan de orde komt.

In twee eerdere Kamerdebatten na een informatieronde, maakte PVV-leider Geert Wilders de naam of namen van de nieuwe informateur(s) bekend. Daar refereerde informateur Elbert Dijkgraaf aan. “Onze namen zijn ook niet genoemd in het eindverslag van Kim Putters”, de voorganger van het duo.

De formateur, die een nieuw kabinet samenstelt, wordt niet automatisch de nieuwe premier, al is dat wel gebruikelijk.