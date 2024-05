Zo’n 50 Gaza-demonstranten nabij songfestivalfeest Leeuwarden

Zo’n vijftig mensen voeren zaterdagavond in Leeuwarden actie in het kader van Fryslan foar Palestina. Ze dragen Palestijnse vlaggen en scanderen onder meer “Nederland financiert, Israël bombardeert”. Op het plein staan krijttekeningen van Palestijnse vlaggen en met verf gespoten teksten als “Palestina will be free” “en Free free Palestine”.

De actie vindt plaats op het Zaailand in Leeuwarden, voor de deur van het Fries Museum, waar toespraken zijn. Volgens een woordvoerster willen ze blijven tot na afloop van het Eurovisie Songfestival, dat op een ander plein in Leeuwarden wordt bekeken door enkele duizenden Europapafans. “Daar zijn alle ogen gericht op een Europees feestje, hier op Palestina”, aldus de woordvoerster.

De demonstranten protesteren tegen een Israëlisch grondoffensief in Rafah. “We zitten hier om mensen te vertellen dat het niet oké is wat daar gebeurt.”

Demonstreren en vlagvertoon op het songfestivalevenement Europaparty op het nabijgelegen plein bij de toren Oldehove is verboden. Wel zag een ANP-fotograaf enkele demonstranten het podium beklimmen, waarbij ze de Palestijnse vlag op hun mobiele telefoon toonden aan het publiek. De beveiliging greep in.