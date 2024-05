15-jarige jongen aangehouden voor steekincident tram Rotterdam

Een 15-jarige jongen uit Rotterdam is aangehouden omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld bij het steekincident van afgelopen zondag in een tram in de Maasstad. De verdachte werd in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden nadat hij zichzelf had gemeld op een politiebureau, meldt de politie woensdag.

Bij het steekincident raakte een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond. Voorafgaand aan het geweld hadden de verdachte en het slachtoffer volgens de politie een woordenwisseling.

Zondag werd er ook geschoten in een metro in Hoek van Holland. Naar aanleiding van de incidenten heeft het personeel van het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET een brandbrief gestuurd naar het college van de stad en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) over de veiligheid van passagiers en personeel in het ov.