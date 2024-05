Formerende partijen stoppen met het Nationaal Groeifonds

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB stopt met het Nationaal Groeifonds. In het hoofdlijnenakkoord spreken de partijen van “uitfaseren”. De eerste drie rondes worden nog nagekomen, maar de geplande vierde en vijfde ronde vervallen. De vier partijen geven daarmee 6,8 miljard euro minder uit dan de bedoeling was van het demissionaire kabinet.

Met het geld in het Groeifonds investeert het kabinet miljarden in projecten die bijdragen aan onder meer digitalisering en ontwikkeling van innovatieve technologie voor de gezondheidszorg, onderwijs en energietransitie.

De afgelopen maanden bestond er al onduidelijkheid over het voortbestaan van het fonds. Onder druk van de formerende partijen had demissionair economieminister Micky Adriaansens de vierde ronde al op pauze gezet. Wat haar betreft was dit niet het einde van het fonds, liet ze ondanks nog weten. Het zou juist goed zijn voor de innovatiekracht van Nederland.

Ook bedrijven en kennisorganisaties maakten zich al grote zorgen over een mogelijk eind van het fonds.