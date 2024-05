Natuurorganisaties: kabinet kiest voor verslechtering natuur

Het nieuwe kabinet kiest voor welvaart in plaats van welzijn en dat is “zeer zorgwekkend”, melden natuurorganisaties LandschappenNL en Natuurmonumenten in een reactie op het hoofdlijnenakkoord. “We kunnen niet doorgaan met het ongeremd opgebruiken en vervuilen van ons landschap, dat gaat ten koste van toekomstige generaties”, schrijven zij in een verklaring.

Volgens directeur Pim van der Feltz van Natuurmonumenten kiest het kabinet echter wel voor “verdere verslechtering van de natuur”, omdat investeringen die volgens hem noodzakelijk zijn uitblijven. De organisaties willen dan ook in gesprek met het nieuwe kabinet “over de noodzakelijke stappen die nodig zijn om de natuurambities verder vorm te geven”.

Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL, denkt namelijk dat samenwerking belangrijk is. “Om de grote uitdagingen op het gebied van natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemgesteldheid en klimaat waar Nederland voor staat, gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.”