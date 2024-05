Nederlands Palestina Komitee: verplaatsing ambassade slechte zaak

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) noemt het “een slechte zaak” dat de vier formerende partijen de Nederlandse ambassade in Israël willen verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Volgens voorzitter Robert Soeterik is deze stap in strijd met het internationale recht.

“Het gaat hier om bezet gebied, Israël heeft Oost-Jeruzalem geannexeerd”, zegt Soeterik. “De meeste staten in de wereld erkennen de bezetting en annexatie niet. De verhuizing naar Jeruzalem zou dus betekenen dat de ambassade in geannexeerd gebied komt en dat mag niet.”

De erkenning van het ‘verenigde’ Jeruzalem als Israëlische hoofdstad is omstreden omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de toekomstige Palestijnse staat beschouwen. De Amerikaanse president Donald Trump erkende Jeruzalem in 2017 als hoofdstad van Israël en verplaatste een jaar later ook de ambassade.

Eind 2022 dienden PVV-leider Wilders en partijgenoot en asielwoordvoerder Gidi Markuszower al een motie in voor de verplaatsing van de ambassade. Deze werd toen verworpen. Voor het NPK is het “geen verrassing” dat de PVV, VVD, NSC en BBB dit punt in het hoofdlijnenakkoord hebben opgenomen. “Via moties hebben deze partijen al langere tijd een heel sterk pro-Israëlische standpunt ingenomen”, zegt Soeterik. “Dus het verbaast ons niks.”