NVJ: bezuinigingsplannen NPO vallen mee gezien eerdere voornemens

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt de plannen van het beoogde nieuwe kabinet om vanaf 2026 100 miljoen euro te bezuinigen op de NPO meevallen, “gegeven de eerdere voornemens van PVV en VVD om fors op de omroep te bezuinigen of deze zelfs af te schaffen”. Dat zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, tegen het ANP.

Woensdagavond kwam naar buiten dat de formerende partijen PVV, VVD, BBB en NSC willen dat de NPO 100 miljoen euro gaat inleveren. Momenteel krijgt de NPO ruim 940 miljoen euro. De PVV had eerder plannen om de NPO af te schaffen. De VVD zei eerder 400 miljoen euro te willen bezuinigen.

“De NVJ is van mening dat in tijden van forse mediaconcentratie en waarbij jongeren niet bereikt worden door private journalistieke titels, het belang van een sterke publieke omroep groot is”, zegt Bruning. Daarom had de NVJ liever een versterking van de journalistieke taak van de publieke omroep gezien. “Ook regionaal. Daar was alle reden voor geweest”, stelt Bruning.