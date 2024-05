Techindustrie positief over aandacht vestigingsklimaat in akkoord

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, vindt het positief dat de formerende partijen in het hoofdlijnenakkoord aandacht besteden aan het vestigingsklimaat, prioriteit geven aan innovatie, fabrieken in Nederland willen behouden en pleiten voor een meer gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven.

Wel is voorzitter Theo Henrar kritisch op de innovatieparagraaf. “Het blijft echter een akkoord op hoofdlijnen. Zoals de Engelsen zeggen, zit de duivel dan in de details. En in de zaken die níet genoemd worden”, zegt hij. “Zo blijken de mooie woorden over innovatie betrekkelijk leeg, als je in de bijlage leest dat het Nationaal Groeifonds wordt afgeschaft. Mooie ambities haal je niet met op-hoop-van-zegenbeleid, daar is strategische innovatiepolitiek voor nodig en dat vraagt ook om geld.”

FME is blij dat er na zes maanden formeren een regeerakkoord ligt en dat een nieuw kabinet straks het land kan besturen. Volgens de ondernemersorganisatie valt of staat het succes van het nieuwe kabinet bij de uitwerking van dit akkoord in concreet beleid. “Tot die tijd zijn er nog een heel aantal open eindjes, terwijl ondernemers vooral voorspelbaar en stabiel beleid nodig hebben”, aldus Henrar.

“Zo moet de aanpassing van de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling zo worden vormgegeven dat deze voor strategische sectoren zoals de Nederlandse technologische industrie toegankelijk blijft. Want als Nederland verdienen we juist daar een groot deel van onze boterham mee”, voegt de voorzitter daaraan toe. Ook is de sector cruciaal voor “onze strategische veiligheid” en het aandragen van oplossingen voor problemen voor bijvoorbeeld de energietransitie, netcongestie of het arbeidstekort in de zorg, zegt hij.