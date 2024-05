UNICEF bezorgd over asielplannen en bezuinigingen in akkoord

UNICEF Nederland maakt zich grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de asielplannen van het beoogde kabinet van PVV, NSC, BBB en VVD. Dat zegt de kinderrechtenorganisatie in reactie op het hoofdlijnenakkoord van de vier partijen.

Door het schrappen van de spreidingswet verslechtert de positie van asielzoekerskinderen, stelt UNICEF. De spreidingswet, die de verdeling van asielzoekers over het land moest regelen, “voorkomt dat asielzoekerskinderen keer op keer moeten verhuizen, met alle gevolgen van dien voor hun onderwijs en mentale gezondheid”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “Zonder deze wet zullen gemeenten, omwonenden, uitvoeringsorganisaties en bovenal asielzoekerskinderen niet weten waar ze aan toe zijn.”

Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking moeten over twee jaar zo’n 2,4 miljard euro per jaar opleveren, staat in het akkoord. Dat betekent volgens UNICEF een vermindering van 35 procent van het huidige budget, iets wat de organisatie “onbegrijpelijk” noemt, gelet op de vele crises in de wereld. De plannen zullen “grote nadelige gevolgen hebben voor de huidige en toekomstige generaties van kinderen wereldwijd.”

De organisatie is wel blij dat geprobeerd wordt het aantal kinderen dat in Nederland in armoede opgroeit te verminderen. De doelstelling om kinderarmoede niet te laten stijgen boven het niveau van 2024 vindt ze echter “weinig ambitieus”.