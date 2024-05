Aangifte tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer om belediging moslims

Een groep van tien juristen en een historicus hebben aangifte gedaan tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer. Ze zou op televisie onder meer moslims als groep hebben beledigd. Keijzer deed de gewraakte uitspraken vorige week tijdens een uitzending van Sophie & Jeroen, meldt advocaat Reinout Sterk, die de aangevers bijstaat.

In de aangifte is te lezen dat Keijzer zich tijdens deze uitzending, “in het openbaar en met een zeer groot publiek bereik, opzettelijk beledigend heeft uitgelaten, dan wel heeft aangezet tot haat, geweld en/of discriminatie” over een groep moslims om hun godsdienst en/of levensovertuiging.

De groep wil dat Keijzer vervolgd wordt voor vijf uitspraken die ze deed tijdens de uitzending. Zo zei Keijzer onder meer: “Veel asielmigranten komen uit landen met een islamitisch geloof. We weten dat daar Jodenhaat onderdeel is (bijna) van de cultuur.”

Keijzer maakt volgens de aangevers “nadrukkelijk en opzettelijk onderscheid tussen moslims en niet-moslims, draagt bij aan de verdere ontwikkeling van antimoslimsentimenten in de samenleving door te suggereren dat moslims (veelal) antisemitisch zijn.” Ook associeert ze moslims “met terreur, gebruikt haar rol als volksvertegenwoordiger om dat sentiment en haar vergroting daarvan te legitimeren, en gebruikt het platform van deze televisie-uitzending dat haar wegens haar bekendheid geboden wordt om een massaal publiek mee te bereiken.”

Keijzer heeft nog niet gereageerd op de aangifte.