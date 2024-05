Verdachte aangehouden voor inrijden op dragqueen en partner

De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht in augustus vorig jaar te zijn ingereden op een dragqueen en diens partner, meldt de politie vrijdag. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer.

Het incident gebeurde op de Vijzelstraat in de nacht van zondag 6 op maandag 7 augustus, rondom Queer & Pride Amsterdam 2023, het feest dat draait om de acceptatie van seksuele diversiteit. Het koppel wilde een taxi naar huis nemen, maar de taxichauffeur zou hebben geweigerd. Na een discussie hierover zou hij in zijn achteruit “accelererend op de slachtoffers zijn ingereden”, aldus de politie.

De auto zou de dragqueen hebben geschampt, maar niemand raakte de gewond. “Dit neemt echter niet weg dat dit enorm veel impact heeft gehad op de slachtoffers en de queer-community”, aldus de politie. De verdachte is op 10 april aangehouden, de officier van justitie beslist op een later moment of de man vervolgd wordt.