Zeer grote brand in pand in het centrum van Sneek

De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een zeer grote en uitslaande brand in een pand aan de Kleine Kerkstraat in het Friese Sneek. Het gaat om een brand die in het dak zou zijn begonnen. De brandweer laat rond 04.50 uur weten dat de tweede verdieping van het pand volledig in brand staat.

Op de begane grond bevindt zich volgens een woordvoerder van de brandweer een café. Of de tweede verdieping, waar de brand woedt, bewoond is, kon de brandweer niet direct niet zeggen. Wel laat de woordvoerder weten dat er geen mensen meer in het pand aanwezig zijn en dat er ook geen gewonden zijn.

De brandweer zegt bij het blussen te proberen te voorkomen dat de brand overslaat naar de omringende panden. Het betreft een groot pand in de binnenstad met dichte bebouwing eromheen. Er worden bij het blussen twee hoogwerkers ingezet. De rookontwikkeling vormt geen acuut gevaar voor de omgeving. De woordvoerder van de brandweer laat weten te verwachten dat de bluswerkzaamheden waarschijnlijk enkele uren zullen gaan duren.