Q-Park is ‘enorm geschrokken’ van instorten garage Nieuwegein

Q-Park is “enorm geschrokken” van het instorten van de hellingbanen in de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. “We zijn opgelucht dat bezoekers en medewerkers ongedeerd zijn gebleven. Wij willen onze oprechte dank uitspreken aan de hulpdiensten voor hun snelle en professionele handelen”, schrijft de parkeerexploitant mede namens Primevest, de eigenaar van de garage, in een verklaring op de website.

“De oorzaak is op dit moment onbekend. Wij verlenen volledige medewerking aan het onderzoek”, staat in het bericht. De garage blijft “tot nader order volledig afgesloten”. Het is niet bekend wanneer de auto’s die er nog staan weg kunnen, maar Q-Park doet er “alles” aan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. “Onze eerste prioriteit ligt bij alle bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Abonnementhouders wiens auto nog in de parkeergarage staat, ontvangen hierover communicatie per e-mail.” Ook kunnen eigenaren van de auto zelf contact opnemen via de klantenservice.

Zondagavond begaven de hellingbanen van de zes verdiepingen tellende parkeergarage het. De oorzaak is nog onbekend. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers onder het puin bedolven.