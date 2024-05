Lelylijn kan reistijd Groningen-Amsterdam verkorten tot dik 1 uur

De optimale vorm van de Lelylijn verkort de reistijd van Groningen naar Amsterdam-Zuid tot 68 minuten. Dat meldt de projectorganisatie Lelylijn op basis van onderzoeksresultaten naar de drie mogelijke trajecten. De trein zou dan tussen Amsterdam en Groningen stoppen in Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten.

Als voor dit traject wordt gekozen, dan krijgt Drachten voor het eerst een treinverbinding. Dat zou voor mensen uit het dorp de reistijd naar Groningen terugbrengen van ongeveer drie kwartier naar een kwartier, en de reis naar Amsterdam zou ongeveer een uur duren. Ook vanaf stations die niet direct aan de Lelylijn liggen, zoals Leeuwarden en Grou-Jirnsum, wordt de reistijd naar de Randstad een stuk korter.

Het is nog niet bekend welk traject de Lelylijn krijgt. De kans dat de spoorlijn er komt is afgelopen maand wel toegenomen. De lijn is opgenomen in het Europese spoornetwerk en de formerende partijen hebben de aanleg van de lijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

De andere twee mogelijke trajecten, via de Afsluitdijk of via Assen, hebben een langere reistijd en hebben nooit de voorkeur gehad van betrokkenen.

In een persbericht reageerde werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord blij op de onderzoeksresultaten. De organisatie ziet kansen voor werknemers om in het noorden te wonen en in het westen te werken. Maar ook in Emmeloord zien ze kansen om werknemers te trekken. “Ik ga voor een Lelylijn vol met jonge mensen die komen werken in World Potato City Emmeloord”, zei Jan van Hoogten, adviseur van VNO-NCW.