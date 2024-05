Rijlessen mogelijk honderden euro’s duurder door meer examens

Als het kabinet extra examens verplicht stelt om een rijbewijs te halen, zoals het overweegt, kan dat per leerling 84 tot 609 euro kosten. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd onderzoek naar de kosten van nieuwe regels voor rijlessen. Op dit moment kost een rijbewijs in totaal gemiddeld 3125 euro, schrijft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Deze dinsdag kwam demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) met een reeks nieuwe regels rond rijlessen. Aanleiding is een advies uit 2021, waarin onder meer stond dat er zowel bij het theorie- als het praktijkexamen voor personenauto’s meer toetsmomenten moeten komen. Alle maatregelen bij elkaar moeten misleiding en oneerlijke concurrentie in de rijschoolbranche tegengaan en zorgen voor een hoger slagingspercentage.

De exacte kosten van meer examenmomenten, hangen af van het slagingspercentage. Als het niet lukt om meer mensen te laten slagen, kost een extra praktijkexamen naar schatting 364 euro per leerling. Bij een extra theorie-examen is dat 245 euro. Of de examens daadwerkelijk worden opgesplitst, is nog niet duidelijk: het demissionaire kabinet laat nog onderzoeken wat de beste keuze is. “We willen graag dat de kosten zo gelijk mogelijk blijven”, zegt een woordvoerder.