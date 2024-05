Universiteit Wageningen doet aangifte om leus bij protest

De universiteit in Wageningen doet aangifte om een leus die maandag werd geroepen bij een pro-Palestijnse protestmars. Deelnemers scandeerden toen “Zionists are all the same, Nazis by a different name”. Daarmee vergeleken ze voorstanders van de staat Israël met nazi’s, en dat is voor de universiteit groepsbelediging.

“Het college van bestuur is het eens met iedereen die stelt dat de humanitaire situatie in Gaza verschrikkelijk is en dat onmiddellijk handelen nodig is om hier iets aan te doen. Maar de leuze bij het protest is onacceptabel”, stelt de universiteit dinsdag. Dat mensen hun meningen mogen uiten “mag nooit leiden tot een onveilige omgeving voor delen van onze gemeenschap”.

Pro-Palestijnse demonstranten bouwden zo’n twee weken geleden een tentenkamp bij de Wageningse universiteit. Ze eisen dat de instelling de banden verbreekt met Israëlische universiteiten en instituten, omdat die betrokken zouden zijn bij een genocide in de Gazastrook. De universiteit van Wageningen zegt dat tentenkamp te gedogen.

Het zionisme, dat eind 19e eeuw opkwam, pleitte ervoor dat Joden een eigen land zouden krijgen rond Zion, een van de bergen van Jeruzalem. Dat leidde in 1948 tot de stichting van de staat Israël.