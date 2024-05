Utrecht: straf van wedstrijd zonder publiek blijft staan

FC Utrecht moet gewoon de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe Eredivisieseizoen zonder publiek spelen. Die straf blijft staan, de kritiek van de clubleiding donderdag verandert daar niets aan. Dat zegt een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma. Hij wil niet ingaan op de uitlatingen van de club.

De gemeente legde de straf op na de supportersrellen van afgelopen zondag. FC Utrecht verloor toen de beslissende wedstrijd om plaatsing voor de voorronde van de Conference League. Tijdens het duel was het onrustig in het stadion, en na afloop braken buiten rellen uit.

Grootaandeelhouder van FC Utrecht Frans van Seumeren liet donderdag weten dat hij niet te spreken is over de maatregelen. “Die zijn buitenproportioneel. Ik voel me vreselijk in de steek gelaten door de gemeente en burgemeester”, stelde hij op de site van de vereniging. Clubdirecteur Thijs van Es zegt daar: “Deze straf raakt het collectief en niet de bewuste vandalen. Het collectief wordt nu gestraft voor het gedrag van individuen.”