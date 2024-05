Eis vijftien jaar cel voor doden moeder Almere

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Lelystad vijftien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 55-jarige Richard van der L. Volgens het OM staat het vast dat de man zijn 77-jarige moeder in de nacht van 27 op 28 mei 2022 in haar woning aan het Zuidwoldepad in Almere heeft bestolen en gedood.

Van der L. ontkent. Ook tijdens een uitvoerige ondervraging door de rechtbank op donderdag volhardde hij daarin. “Ik vind het heel erg wat er gebeurd is”, zei hij toen, “maar ik heb er echt niks mee te maken. Laten ze de echte dader zoeken.” Volgens het OM komen zijn verklaringen neer op “gedraai en gelieg”.

Het slachtoffer werd op zaterdagmiddag 28 mei 2022 dood aangetroffen in haar bed. Zij is door verstikking om het leven gekomen, aldus het OM, haar zoon Richard heeft haar gesmoord met een kussen. Van der L., afkomstig uit Lelystad, werd in september 2022 aangehouden als verdachte en zit sindsdien vast.