Geen treinen op HSL tussen Amsterdam en Rotterdam om seinstoring

Tussen Amsterdam en Rotterdam rijden sinds zaterdagochtend geen treinen over het traject van de hogesnelheidslijn (HSL). Eerder werd verwacht dat de seinstoring rond 10.00 uur verholpen zou zijn, maar inmiddels is de prognose bijgesteld naar 12.30 uur. De NS meldde het probleem iets na 07.30 uur.

Via het HSL-traject kunnen treinreizigers in iets meer dan veertig minuten van Amsterdam naar Rotterdam reizen. Via het reguliere traject tussen beide steden doet de trein daar zo’n half uur langer over.