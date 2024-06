Boeren zonder grote problemen Belgische grens gepasseerd

Enkele honderden Nederlandse boeren met trekkers zijn de grens met België gepasseerd op weg naar de demonstratie tegen landbouwbeleid in Brussel. Een verslaggever van ANP telt ruim 200 tractoren. De stoet met trekkers is momenteel zo’n 8,5 kilometer lang. Belgische boeren hebben zich intussen ook aangesloten.

De stoet vertrok met zo’n 25 tractoren vanaf een verzamelpunt in het Brabantse Schaijk rond 01.30 uur en reed daarna langs Someren en Valkenswaard. Later sloten trekkers aan die zich verzameld hadden in Wagenberg, bij Breda. Ook rijden er een aantal vrachtwagens mee. Op de voertuigen hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen, vlaggen van boerenactiegroep Farmers Defence Force en protestborden met leuzen zoals “boeren zorgen voor uw eten”, ziet de verslaggever.

De Belgische politie houdt kruispunten dicht en zet drukke wegen af zodat de stoet de weg kan vervolgen, aldus de verslaggever. Vanaf Breda passeerden de boeren Hoogstraten, Rijkevorsel, Lier, Duffel en Mechelen op weg naar Brussel. Daar verwachten de boeren rond 09.00 uur aan te komen.

De boeren rijden naar het Atomiumpark in Brussel, waar de demonstratie om 12.00 uur begint. De boeren protesteren tegen Europees landbouwbeleid.