Eén op drie Zuid-Hollandse straten open voor aanpak netcongestie

Eén op de drie straten in Zuid-Holland wordt in de komende jaren opengebroken om elektriciteitskabels aan te leggen. De meest bevolkte provincie van Nederland heeft weliswaar nog niet op grote schaal te maken met een vol stroomnet, maar volgens gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks-PvdA) is het een kwestie van tijd tot er in heel Zuid-Holland sprake is van die zogeheten netcongestie.

“Het is niet de vraag of, maar wanneer”, zei Potjer tijdens een webinar. De gedeputeerde sprak daarin met vertegenwoordigers van de landelijke netbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders Stedin en Liander over de gevolgen van de energietransitie. In delen van het Rotterdamse havengebied is de vraag naar elektriciteit al zo groot, dat sprake is van netcongestie. Dat geldt ook voor het gebied rond Leiden en Alphen aan den Rijn. Op andere plekken, bijvoorbeeld in en om Den Haag, is het einde van de ruimte op het stroomnet ook in zicht.

“In heel veel provincies is het stroomnet vol”, aldus Potjer. “In Zuid-Holland valt het nog enigszins mee, omdat onze kabels al direct wat dikker zijn gemaakt omdat we een ‘energie-intensieve’ provincie zijn. Maar we beginnen behoorlijk aan onze taks te komen.”