Auto pleegouders zwaargewond meisje Vlaardingen weggetakeld

Een auto van de pleegouders van het 10-jarige meisje uit Vlaardingen dat circa twee weken geleden zwaargewond werd opgenomen in een ziekenhuis is weggetakeld, meldt onder meer de regionale omroep Rijnmond. Een politiewoordvoerder bevestigt woensdagochtend dat een auto dinsdag in beslag is genomen en is weggetakeld.

De auto stond op de Surinamesingel, in de buurt van de woning van de Vlaardingse pleegouders aan de Madoerastraat. Het voertuig is volgens de woordvoerder beschadigd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Wanneer de beschadigingen zijn aangebracht, is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder is het aannemelijk dat het is gebeurd nadat de pleegouders werden aangehouden.

Dinsdag werd de woning van de pleegouders afgesloten met metalen platen. Afgelopen weekend sneuvelden ruiten van het huis en de platen moeten verdere beschadigingen aan het huis voorkomen. De politie waarschuwde eerder dat vernieling van de woning ertoe kan leiden dat mogelijk sporen worden vernietigd.

Het meisje is inmiddels buiten levensgevaar, werd ook dinsdag bekend, maar haar toestand zou nog altijd zorgelijk zijn. De pleegouders, een 37-jarige man en vrouw uit Vlaardingen, zitten vast. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag en zware mishandeling.