Explosie in Rotterdam-Noord, baby in huis

In een Rotterdamse woning waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie plaatsvond, was een baby aanwezig. Een politiewoordvoerster bevestigt berichtgeving hierover van Rijnmond. Waar wie was ten tijde van de explosie, weet zij niet.

De explosie was rond 02.30 uur aan de Bergweg in Rotterdam-Noord, meldt de politie op X. Volgens Rijnmond is een kozijn uit de gevel gesprongen en is een kamerdeur eruit geblazen, niemand zou voor zover bekend gewond zijn geraakt.

Volgens de regionale omroep sliep er een jong stel in de slaapkamer achter het kozijn. Ze zouden wakker zijn geworden van gerommel aan het raam. Vlak voor de explosie is het stel de slaapkamer uit gevlucht, meldt Rijnmond. Na de ontploffing volgde een brand die de bewoners zelf zouden hebben geblust. De baby zou in een kamer hebben gelegen naast de slaapkamer waar de explosie was.