Jetten ziet winst voor ‘positieve Europese krachten’

D66-leider Rob Jetten is blij met de zetel die zijn partij volgens de exitpoll op donderdagavond erbij lijkt te winnen in het Europees Parlement. “Positieve Europese krachten” hebben volgens hem gewonnen, zegt hij na de winst van ook GroenLinks-PvdA. De eurosceptische PVV won ook enorm, maar partijen die met hem in een coalitie stappen presteerden minder dan verwacht.

Vooral in het voorspelde zetelverlies van de VVD ziet D66 een signaal. Jetten: “Laat onze winst een boodschap zijn aan liberale partijen, conservatieve partijen in Europa die het tegenwoordig normaal vinden de samenwerking met extreemrechts aan te gaan. En te normaliseren wat niet normaal zou moeten worden.” Zijn partij zal in Brussel én in Den Haag “elke dag opstaan tegen de politiek van populisme en uitsluiting”, belooft de partijleider.

Hij noemt de zetelwinst van de PVV een “hele knappe uitslag”, maar: “uiteindelijk heeft toch het overgrote deel van de Nederlanders nu gekozen voor partijen die wél Europees willen samenwerken.” De stem op populistische partijen laat evenwel onvrede zien, waar ook D66 een “beter antwoord op moet formuleren”, erkent Jetten. “Maar het is wel fijn na de enorme klap die wij in november pakten, dat ook D66 weer de weg naar boven gevonden heeft.” Zijn partij verloor meer dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer bij de verkiezingen van eind vorig jaar.