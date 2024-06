NSC-lijsttrekker Gotink na exitpoll: het is bloedspannend

“Het is bloedspannend” zei Dirk Gotink, de lijsttrekker van NSC voor de Europese verkiezingen. “We staan nu op 1 zetel, maar we moeten een slag om de arm houden”, zei hij op de verkiezingsbijeenkomst van de partij in Den Haag. Hij zei dat na de eerste exitpoll. Er komt nog een tweede, maar zondagavond mag de verkiezingsuitslag pas worden bekendgemaakt.

“We hebben wel laten zien waar NSC voor staat, wat wij bij te dragen hebben aan de Europese discussie en waar wij de komende vijf jaar keihard aan gaan werken”, zei hij direct na de eerste exitpoll van Ipsos I&O/NOS.

Hij is “natuurlijk blij” met een zetel, zei hij tegen het ANP. “Vorig jaar bestond de partij nog niet eens.” De partij van Pieter Omtzigt werd pas vorige zomer opgericht.