Van der Plas opgetogen, dankt uitslag aan coalitiedeelname

BBB-leider Caroline van der Plas is opgetogen dat haar partij volgens de eerste exitpoll twee zetels in het nieuwe Europees Parlement lijkt te halen. Die uitslag is onder meer te danken aan de deelname van BBB aan de nieuwe regeercoalitie en aan haar “klimaatrealisme”, denkt Van der Plas.

Van der Plas schoot vol door de exitpoll, die voor de partij gunstiger uitpakt dan de peilingen van de afgelopen tijd. BBB doet voor het eerst mee met de Europese verkiezingen. “Eén zetel, daar hadden we wel vertrouwen in. Maar die tweede hing erom. Gewoon twee zetels, uit het niks!” Ze spreekt van “een gekkenhuis”.

De twee Europarlementariërs die BBB lijkt te kunnen afvaardigen zijn “enorm belangrijk”, denkt Van der Plas. “Want in Brussel, daar wordt alles bepaald.” BBB zint op belangrijke aanpassingen aan het Europese klimaat- en landbouwbeleid.