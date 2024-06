Vlaardingse loodgieter eist voor rechter einde sluiting woning

Bij de rechtbank in Rotterdam dient donderdag een kort geding tegen de gemeente Vlaardingen, aangespannen door de loodgieter wiens woning bij herhaling is getroffen door explosies. De loodgieter eist in de procedure dat de gemeente de sluiting van zijn huis opheft, zodat hij en zijn gezin er weer kunnen wonen.

Hij eist ook beveiliging voor zijn huis en hij wil dat de Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga geen in zijn ogen smadelijke uitlatingen meer over hem doet.

De loodgieter en zijn familie zijn al 23 keer het doelwit geweest van explosies of pogingen daartoe. De aanslagen waren gericht op voertuigen, woningen en bedrijfspanden van de man en zijn familie. De aanleiding is onbekend. De loodgieter moest onderduiken. Onlangs loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 50.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever van de reeks explosies.