Wilders bij Vlaams Belang: ‘morgen D-day in Vlaanderen’

Op een bijeenkomst van de Vlaamse radicaal-rechtse partij Vlaams Belang zei PVV-leider Geert Wilders zaterdagochtend dat “het morgen D-day is in Vlaanderen, het begin van de bevrijding van Vlaanderen”.

Zondag zijn er behalve Europese ook Vlaamse en federale verkiezingen in België. Vlaams Belang staat in de peilingen aan kop in Vlaanderen.

Voor een groep aanhangers van de partij zei Wilders dat het nu in Vlaanderen “voelt als in Nederland in november vorig jaar”. Toen werd de PVV volgens hem “in één klap en tegen de wensen van de linkse elite de grootste partij van Nederland”.

Volgens Wilders hebben ook Vlaamse kiezers “er schoon genoeg van, en willen ze hun land terug en Vlamingen weer op één”. Net als de PVV in Nederland werd Vlaams Belang volgens hem “jarenlang verketterd door de elite en door mensen die onze cultuur haten”.

Wilders sprak voor het publiek de wens uit om later alsnog premier van Nederland te worden, en in die hoedanigheid in Vlaanderen “minister-president Van Grieken” te bezoeken, verwijzend naar Tom Van Grieken, partijleider van Vlaams Belang.

Naar aanleiding van het bezoek van Wilders aan het evenement in Aalst was er grote politieaanwezigheid in de Oost-Vlaamse stad. Volgens lokale media zijn er meer dan honderd agenten aanwezig, onder wie speciale eenheden. Er wordt samengewerkt met de Nederlandse politie.