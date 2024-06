Kindertransporten vanuit Kamp Vught herdacht

Op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp Vught worden de kindertransporten van juni 1943 herdacht. Op 6 en 7 juni werden bijna 1300 joodse kinderen gedeporteerd naar het vernietigingskamp Sobibor in het bezette Polen. Vrijwel alle kinderen werden daar meteen na aankomst vermoord.

De gedeporteerde kinderen werden vaak vergezeld door één ouder, wat het totaal brengt op 3014 mensen, zo meldt herinneringscentrum Nationaal Monument Kamp Vught.

Vanaf 13.40 uur lezen kinderen uit groep 7 van basisschool De Schalm in Vught de namen voor van de gedeporteerde kinderen. De directeur van Nationaal Monument Kamp Vught houdt daarna een welkomstwoord.

Ook is er onder meer een toespraak van Marianne Schelvis. Haar vader Jules Schelvis is een van de weinige overlevenden van het vernietigingskamp en zette zich daarna in voor het geven van meer bekendheid aan Sobibor. Zo richtte hij in 1999 Stichting Sobibor op. Jules Schelvis overleed in 2016 op 95-jarige leeftijd.