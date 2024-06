Na exitpolls komen nu de uitslagen voor Europese verkiezingen

Voor een aantal politieke partijen wordt het zondag nog een paar uur nagelbijten, wachtend op de voorlopige uitslagen van de Europese verkiezingen. Donderdagavond werden de 31 van de 720 zetels in het Europees Parlement die er voor Nederland zijn, verdeeld op basis van de exitpoll van Ipsos I&O/NOS. De zetelverdeling die om 23.00 uur bekend wordt gemaakt, is een ANP-prognose op basis van de getelde stemmen die gemeenten naar de ANP-Verkiezingsdienst hebben gestuurd. Deze telling kan voor een paar partijen gunstig of ongunstig uitpakken.

De exitpoll is een indicatie van de verkiezingsuitslag, waarbij een foutmarge geldt van 1 zetel. Partijen kunnen in de uitslag zelf dus 1 zetel meer of 1 zetel minder krijgen, en in uitzonderlijke gevallen 2 zetels. Dat geldt voor alle partijen.

Zo houdt de ChristenUnie nog steeds een beetje hoop om toch met 1 zetel in Europa te blijven. Op basis van de exitpoll verdwijnt de CU uit het Europees Parlement. Ook PVV-leider Geert Wilders hoopt nog op een zetel extra, zei hij vrijdag. Zijn partij zou dan uitkomen op 8 zetels, en daarmee even groot zijn als GroenLinks-PvdA. Maar ook die partij, de grootste op basis van de exitpoll, kan er nog een zetel bij krijgen of verliezen.

De voorlopige uitslag mag pas om 23.00 uur bekendgemaakt worden, omdat op dat tijdstip de stemlokalen in alle lidstaten van de Europese Unie zijn gesloten. Als de uitslag eerder bekend zou worden gemaakt, zou dit de verkiezing in andere landen kunnen beïnvloeden.

Ook andere EU-landen zijn zondag in spanning, als het merendeel naar de stembus gaat. Het Europees Parlement brengt zondag rond 20.15 uur een eerste prognose van de samenstelling van het nieuwe Parlement, op basis van schattingen van de EU-lidstaten. Na het sluiten van de stemlokalen brengt het rond 23.15-23.30 uur de eerste voorlopige uitslagen van de EU-landen die de stemmen al hebben geteld, en schattingen voor de overige lidstaten. De laatste update wordt zondagnacht rond 01.00 uur verwacht.

Op woensdag 19 juni stelt de Kiesraad de officiële Nederlandse uitslag vast in een openbare zitting in de Tweede Kamer.