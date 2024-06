Prognose laat nul zetels voor Forum voor Democratie zien

De Europese verkiezingen gelden als flinke nederlaag voor Forum voor Democratie: de partij zakt van vier naar nul zetels, blijkt uit een prognose op basis van uitslagen die gemeenten hebben doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. FVD had als een van de speerpunten dat Nederland uit de Europese Unie moest en de gulden moest terugkeren.

In Edam-Volendam heeft de partij nog het beste gescoord met 5,4 procent van de stemmen. In 2019 behaalde de partij van Thierry Baudet nog 31 procent van de stemmen in deze Noord-Hollandse plaats. Edam-Volendam wordt gevolgd door Brunssum (Limburg) en Pekela (Groningen) met respectievelijk 4,6 en 4,4 procent van de stemmen. Ralf Dekker was voor deze verkiezingen de lijsttrekker.

Op Schiermonnikoog, in Utrecht en in Bunnik scoorde Forum het slechtst: respectievelijk kreeg de partij hier 0,8, 1,1 en 1,2 procent van de stemmen.

Forum had na de brexit vier vertegenwoordigers in het Europees Parlement, tot de Europarlementariërs zich afsplitsten. Marcel de Graaff stapte in 2022 van de PVV over naar FVD, waardoor er uiteindelijk een zetel overbleef.