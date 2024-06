Vijlbrief roept opvolger op koers te houden met ‘Groningen’

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) roept zijn opvolger op koers te houden met de nasleep van de decennialange gaswinning in Groningen. “De grootste fout zou zijn te denken dat hij of zij zo briljant is dat ‘ie met weer een hele nieuwe benadering gaat werken”, zegt de scheidend bewindsman in een debat in de Tweede Kamer.

Het is een valkuil waar iedere bewindspersoon mee wordt geconfronteerd, zegt Vijlbrief. “Dat je in zo’n positie komt en denkt: god, wat hebben ze zitten klooien daar, dat kan ik veel beter. Maar toch moet je het niet doen. Je moet hier heel stug blijven uitvoeren.”

Vijlbrief ziet in het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB geen aanleiding te denken dat het nieuwe kabinet radicaal wil afwijken van wat het demissionaire kabinet in gang heeft gezet na de parlementaire enquête over de gaswinning en daardoor veroorzaakte aardbevingsproblematiek. “Ik ga er maar van uit dat dit staat”, zegt de staatssecretaris. Maar: “daar is onrust over in Groningen”, waarschuwt hij.

Het inmiddels demissionaire kabinet besloot onder meer de schade-afhandeling veel makkelijker en laagdrempeliger te maken. Bij schades tot 60.000 euro hoeven mensen niet langer aan te tonen dat die veroorzaakt is door de gaswinning, daar wordt gewoon van uitgegaan. “Ik denk dat we daar de goede richting te pakken hebben”, zegt Vijlbrief. “Maar het moet allemaal nog wel gebeuren”. Ook de verbetering van het economisch perspectief voor de regio is een zaak van de lange adem, benadrukt hij.