Onderzoek: kwart agenten zegt bedreigd te zijn door criminelen

Een kwart van de agenten op straat en rechercheurs zegt te maken te hebben gehad met bedreiging door criminelen. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder ruim zeshonderd politiemedewerkers in opdracht van de Politieacademie.

Zo’n 12 procent zegt in de afgelopen twaalf maanden hiervan slachtoffer te zijn geweest. En van degenen die het niet hebben ervaren, verwacht een op de tien dat dit een keer gaat gebeuren.

Volgens het onderzoek lopen niet alleen rechercheurs op zware onderzoeken, maar vooral ook wijkagenten risico “om doelwit te worden, wanneer zij in hun reguliere werkzaamheden in conflict komen met zware criminelen”.

Of al die bedreigingen vanuit de georganiseerde criminaliteit daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, is geen onderzoek naar gedaan. Het gaat om een zogenoemde zelfrapportage, aangevuld met onder meer interviews met agenten. Ongeveer een vijfde van de respondenten die een dreiging heeft meegemaakt, heeft aangifte gedaan.

Peije de Meij, portefeuillehouder Geweld bij de politie, vindt het zeer zorgelijk dat de dreigementen zich steeds vaker op de persoon richten. “Vroeger was het politie die werd bedreigd, het instituut. Nu zie je dat politiemensen en hun naasten in de privésfeer worden bedreigd, persoonlijk.”

“De veiligheid van onze mensen is voor ons als werkgever topprioriteit”, zegt De Meij. “Als een medewerker wordt bedreigd, is dat voor de politieleiding speerpunt nummer één. Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport, is dan ook dat medewerkers die slachtoffer zijn van bedreiging worden gehoord. We nemen elke melding serieus en treffen waar nodig passende maatregelen.” Hij benadrukt het belang van aangifte doen.

Meer dan 3000 agenten is gevraagd de vragenlijst in te vullen, van wie zo’n 20 procent heeft gereageerd.