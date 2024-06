Hertellingen leveren Wilders zelf tientallen extra stemmen op

Weer hebben een paar gemeenten de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement aangepast. Dat deden ze nadat ze de stemmen opnieuw hadden geteld op verzoek van de Kiesraad. Onder meer in Amsterdam en Den Haag is de eindstand veranderd. Dit pakt vooral gunstig uit voor Geert Wilders zelf, lijstduwer van de PVV. Hij kreeg meer voorkeurstemmen.

Den Haag heeft de uitslagen van vier stembureaus aangepast. Bij de PVV kreeg lijstduwer Geert Wilders 78 voorkeurstemmen extra, ten koste van een partijgenoot die iets hoger op de lijst stond. Het totale aantal stemmen van de partij bleef gelijk. Bij GroenLinks-PvdA zijn acht stemmen anders verdeeld over de kandidaten, maar het totale aantal stemmen bleef ook gelijk.

In Amsterdam verloor de VVD vijf stemmen door de hertelling en GroenLinks-PvdA twee stemmen. Forum voor Democratie, D66, Partij voor de Dieren en de PVV raakten allen een stem kwijt. BBB kreeg er in de hoofdstad juist een stem bij.

In de gemeente Midden-Groningen kreeg Geert Wilders er 31 extra voorkeurstemmen bij door de hertelling, ten koste van een partijgenoot. Ook zeven andere PVV-stemmen kwamen bij een andere kandidaat van de partij terecht. In het Brabantse Oirschot verschoven vijf stemmen van een VVD-kandidaat naar een partijgenoot, In beide gemeenten bleven de uitslagen van de partijen zelf onveranderd.

Vorige week had de Gelderse gemeente West Maas en Waal de stemmen van drie stembureaus in Beneden-Leeuwen opnieuw geteld. Dit leverde de VVD, Forum voor Democratie, D66, Volt en Nieuw Sociaal Contract allemaal een extra stem op.

Ook na de Tweede Kamerverkiezingen in november zijn stemmen herteld. Vaak gaat het om minimale verschillen. Zo kan het zijn dat een kiezer een voorkeurstem heeft uitgebracht op een bepaalde kandidaat, en daarna in de uitslag ziet dat die kandidaat bij dat stembureau geen enkele stem heeft gekregen. De Kiesraad let daar tijdens het tellen strenger op dan vroeger, om te voorkomen dat achteraf twijfels ontstaan.

De Kiesraad stelt woensdag de uitslag van de verkiezingen vast. Volgens de prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP heeft GroenLinks-PvdA de meeste stemmen gekregen. Die combinatie komt uit op acht zetels, een minder dan ze vijf jaar geleden bij elkaar opgeteld kregen. De PVV stijgt van een zetel naar zes zetels en is daarmee de tweede partij.