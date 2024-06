Alle politie-eenheden hebben nu rollerbank voor controle e-bikes

Alle politie-eenheden in Nederland beschikken nu over een rollerbank om te controleren of fatbikes, elektrische fietsen en speedpedelecs harder kunnen dan is toegestaan. Het was de bedoeling dat de testapparaten al in april voor alle bijna 250 eenheden beschikbaar zouden zijn, maar dat plan liep vertraging op.

De uitrol van de rollerbanken duurde langer dan verwacht door wijzigingen in het voertuigenpark en aanpassingen in de wet- en regelgeving, laat een politiewoordvoerder weten. Dat leidde tot extra testfases, die veel tijd kostten.

Rollerbanken testen of de trapondersteuning van fatbikes en elektrische fietsen stopt bij de toegestane 25 kilometer per uur. Gebeurt dat niet, dan is de tweewieler opgevoerd, waardoor de fietser harder kan. Bij speedpedelecs geldt een toegestane trapondersteuning tot 45 kilometer per uur.

Op het opvoeren van een e-bike staat een boete van 290 euro. Hoeveel boetes tot nu toe zijn uitgeschreven is niet bekend. Die boetes worden uitgedeeld bij de eerste twee overtredingen. Bij een derde overtreding wordt de e-bike in beslag genomen.

De controle van elektrische fietsen zoals fatbikes moet helpen bij het voorkomen van ernstige ongelukken. Volgens de politie gaan die hand in hand met de opmars van de e-bikes.