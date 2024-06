Justitie ‘onderschrijft noodzaak’ betere veiligheid Ter Apel

Het ministerie van Justitie en Veiligheid “onderschrijft de noodzaak om er alles aan te doen om de veiligheid op de COA-opvanglocatie in Ter Apel te verbeteren”. Daarmee reageert het ministerie op kritiek van de Inspectie Justitie en Veiligheid, die zegt dat medewerkers van het aanmeldcentrum een “onacceptabel” risico lopen om slachtoffer te worden van geweld.

De inspectie adviseert “met klem” dat het ministerie “op zeer korte termijn” zorgt voor meer politieagenten en boa’s. Een justitiewoordvoerder kan dat niet beloven. “We gaan daarover in gesprek met de inspectie”, zegt hij, “omdat je scherper wil hebben hoe ze dingen ingeregeld willen hebben”. Wat er precies onduidelijk is aan de inspectiebrief, legt hij niet uit.

Het ministerie wijst verder op een dalende trend in de komst van nieuwe asielzoekers in Ter Apel, en de verwachte opening van nieuwe opvanglocaties. “Daarmee neemt de druk in Ter Apel verder af en neemt de veiligheid toe.”