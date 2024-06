Wereldpers: ‘Trump-fluisteraar’ Rutte gaat NAVO-chef worden

Dat het NAVO-leiderschap Mark Rutte nauwelijks meer kan ontgaan, is wereldwijd ‘breaking news’. Van Duitsland tot de Verenigde Staten wordt bericht dat de laatste rivaal van de Nederlander zich heeft teruggetrokken. Zijn ervaringen met de Amerikaanse oud-president Donald Trump worden herhaaldelijk genoemd.

The Washington Post noemt de demissionaire premier een “veteraan van de EU-politiek” die al te maken heeft gehad met tal van leiders uit NAVO-landen, onder wie Trump. Rutte staat bekend om zijn directheid en pragmatische houding, bericht de krant. Het Duitse Bild schrijft dat Rutte bekendstaat als iemand met grote internationale ervaring en de langstzittende premier van Nederland.

Nieuwssite Politico schrijft dat waarnemers de Nederlander hebben omschreven als een “Trump-fluisteraar” die goed kan samenwerken met politici met uiteenlopende achtergronden. “I like this guy”, merkte Trump ooit op over Rutte, die hem bezocht in Washington. De kans bestaat dat de mannen weer moeten samenwerken als Trump de presidentsverkiezingen wint.

Politico voorspelt dat Rutte als NAVO-chef niet hoeft te rekenen op echte ‘wittebroodsweken’. De site noemt een reeks uitdagingen waar hij mee te maken krijgt, waaronder de mogelijke terugkeer van Trump in het Witte Huis, de situatie in Oekraïne en de opkomst van Europese politieke partijen die bekendstaan als pro-Russisch.

De Britse krant The Guardian noemt Rutte de “compromiskandidaat” voor de topfunctie. “Hij is voornamelijk gekozen omdat hij wordt gezien als politicus met veel internationale ervaring die zeer pro-Oekraïens is, maar niet zo’n havik als sommige kandidaten uit de oostelijke flank van de alliantie” concludeert de krant, die ook meldt dat Rutte de nodige obstakels moest overwinnen voordat hij alle NAVO-landen achter zich kreeg.

Het Franse persbureau AFP omschrijft Rutte als “fietsende Trump-fluisteraar” en ook de Belgische omroep VRT wijst op de “vele bijnamen” van de politicus, waaronder ook “Teflon Mark”. Hij wordt omschreven als een harde werker en een meester in het sluiten van compromissen. “Ruttes grootste talent als politicus is dat hij een raspoliticus is, gemaakt voor de job: conflictvermijdend, met een lach, schijnbaar zonder enige stress.”