Faber geeft toe: mijn tweet over steekpartij klopte niet

Beoogd minister Marjolein Faber geeft alsnog toe dat zij er vijf jaar geleden naast zat toen zij in een tweet stelde dat de dader van een steekpartij in Groningen een Noord-Afrikaans uiterlijk had. “Mijn tweet klopte niet”, zei zij desgevraagd in een hoorzitting met Tweede Kamerleden.

Het Openbaar Ministerie wees toenmalig PVV-senator al direct terecht. Maar toen zij daar voor de camera van Nieuwsuur mee werd geconfronteerd, hield zij stellig vol: “mijn tweet klopt”. Later nuanceerde zij dat overigens wel in een nieuwe tweet waarin zij haar eerdere bericht “onhandig” noemde.

Kamerlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren confronteerde Faber tijdens de hoorzitting met de oorspronkelijke tweet en hield haar voor dat zij “klip en klaar loog”. Daarop erkende de kandidaat-bewindsvrouw dat zij destijds fout zat.