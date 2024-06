Tijdelijke nachtopvang voor 200 vluchtelingen in Pekela

In de gemeente Pekela komt vanaf 1 juli een tijdelijke nachtopvanglocatie voor circa tweehonderd vluchtelingen. Dat meldt de Oost-Groningse gemeente. Vluchtelingen uit Ter Apel worden de komende twee maanden ’s nachts opgevangen in een tentenopvang langs de N366, tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Op 1 september sluit de opvanglocatie weer.

Nu worden mensen vanuit Ter Apel nog overgebracht naar een tentencomplex in Zuidwolde, maar die locatie sluit op 1 juli. Pekela neemt de rol van Zuidwolde over, omdat deze locatie volgens de gemeente snel en op korte afstand van Ter Apel beschikbaar is. Volgens de gemeente is de nachtopvanglocatie nodig, omdat vluchtelingen anders in Ter Apel buiten of op stoelen of matrassen op de grond moeten slapen.

De vluchtelingen arriveren elke avond per bus in Nieuwe Pekela en worden de volgende ochtend weer naar Ter Apel gebracht. Overdag is er verder niemand in het tentencomplex, behalve personeel. Het COA betaalt Pekela 100.000 euro voor de hulp, zo meldt de gemeente. Dat geld gaat naar een fonds waar verenigingen en stichtingen uit Pekela een beroep op kunnen doen.

“Het is onbestaanbaar dat gevluchte vrouwen en kinderen in een land als Nederland buiten zouden moeten slapen”, zegt burgemeester Jaap Kuin in een persverklaring. “Daarom vinden wij het belangrijk om in deze crisissituatie als gemeente te laten zien dat we solidair zijn met mensen die hun land moeten ontvluchten vanwege oorlog en geweld. We zijn niet alleen solidair met de mensen maar ook met de gemeente Westerwolde. Die krijgt in deze crisis al genoeg voor de kiezen.”