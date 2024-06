Grote brand bij autobedrijf in Friese Raerd, NL-Alert om rook

Een loods waarin een autobedrijf huist in het Friese Raerd staat volledig in de brand, meldt de brandweer Friesland. Omdat er bij de brand veel rook vrijkomt, is een NL-Alert verstuurd.

In de loods zijn geen mensen meer aanwezig. Momenteel probeert de brandweer de naastgelegen loods te redden. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Omdat er veel hulpvoertuigen aanwezig zijn is de straat bij de loods afgesloten voor al het verkeer. De brandweer meldt dat kinderen op de buitenschoolse opvang veilig zijn, maar dat hun verzorgers hen door de wegafsluiting alleen kunnen ophalen als ze via de Poppenwiersterdyk komen.

De brandweer meldt ook dat er harde knallen zijn geweest, omdat er gasflessen zijn ontploft die in de loods stonden.