IND beslist weer over asielaanvragen uit Soedan

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt weer asielaanvragen van mensen uit Soedan in behandeling. Vanwege de burgeroorlog in Soedan nam de IND tijdelijk geen besluiten over asielzoekers uit het land. Het einde van het conflict is niet in zicht, schrijft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer. Wel is er genoeg informatie om beleid over asielzoekers uit het land te maken.

Asielzoekers uit een reeks Soedanese regio’s zouden bij terugkeer een “reëel risico op ernstige schade” lopen, waardoor ze grote kans maken om in Nederland te mogen blijven. Dat geldt ook voor vrouwen en meisjes, die risico lopen op seksueel geweld. Meerdere milities “zetten seksueel geweld actief in als oorlogswapen”, schrijft van der Burg.

De IND meldt dat 880 mensen uit Soedan asiel in Nederland hebben aangevraagd vanaf het begin van de beslispauze in juli vorig jaar tot en met afgelopen mei. De dienst pakt die aanvragen nu ook weer op.