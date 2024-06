Mark Rutte geeft zondag om 16.30 uur toespraak vanuit Torentje

Mark Rutte spreekt zondagmiddag om 16.30 uur kort voordat hij vertrekt als premier het land toe vanuit het Torentje. Het wordt een “afscheidsboodschap aan Nederland” en een terugblik op zijn bijna veertien jaar als minister-president, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De toespraak wordt live uitgezonden door RTL en NOS en op de eigen socialmediakanalen van de premier.

Het wordt de derde keer dat Rutte een toespraak houdt vanuit zijn iconische werkkamer. Hij deed dat twee keer eerder in 2020, tijdens de coronapandemie. Daarvoor was premier Joop den Uyl de laatste die zich vanuit het Torentje richtte tot het land. Hij hield in 1973 een toespraak over de oliecrisis.

Dinsdag staat het nieuwe kabinet op het bordes dat voortkomt uit de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Dan wordt Rutte opgevolgd door de nieuwe premier Dick Schoof.