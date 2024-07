Minder immigranten door afname Oekraïense vluchtelingen

Het aantal immigranten dat in 2023 naar Nederland kwam is gedaald vergeleken met het jaar ervoor en dat komt bijna volledig doordat er minder Oekraïners naar ons land kwamen, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2023 kwamen er 37.000 Oekraïense vluchtelingen bij, in 2022 waren dat er nog ruim 108.000. De instroom van andere immigrantengroepen bleef nagenoeg gelijk.

Vorig jaar kwamen 336.000 immigranten naar Nederland, 68.000 mensen minder dan in 2022. De helft (171.200) kwam uit Europese (vrijhandel)landen, het andere deel van buiten de Europese Unie.

Het CBS onderzocht de immigratiemotieven, alleen de redenen voor alle immigranten uit 2022 zijn nu bekend. Toen bestond de grootste groep nieuwe bewoners uit arbeidsmigranten vanuit de EU, gevolgd door Nederlanders die vanuit het buitenland weer terugkwamen. Daarna volgen gezinsmigranten van buiten Europa, een groep die in vier categorieën is op te delen.

De meeste gezinsmigranten zijn mensen die zich bij iemand voegen die in Nederland is gaan werken, de arbeidsmigranten. Een andere, bijna even grote groep bestaat uit mensen die bijvoorbeeld een Nederlandse partner hebben, au pair zijn of zich aansluiten bij een gezinslid dat na de Brexit in Nederland is gaan wonen. Zij voegen zich dus niet bij iemand die hier voor asiel, arbeid of studie is. De groepen gezinsmigranten die voor asiel en studie naar Nederland komen, zijn beduidend kleiner.

De migratiemotieven zijn door verschillende procedures voor mensen van binnen en buiten de EU nog niet compleet over 2023. Die informatie wordt pas medio 2025 verwacht, aldus het CBS. Een woordvoerster zegt dat de verdeling van motieven de laatste recente jaren nauwelijks veranderd is, zaken als onverwacht grote asielstromen of vergaande politieke besluiten kunnen dit veranderen.