Amsterdam maakt zich klaar voor reeks concerten Taylor Swift

Taylor Swift treedt na iets meer dan negen jaar weer op in Nederland. Vanaf donderdag staat de zangeres drie aaneengesloten avonden voor telkens zo’n 55.000 mensen in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Het openbaar vervoer maakt extra stops. Fans die voor het beste plekje bij het podium alvast rond de ArenA willen kamperen, worden door de gemeente Amsterdam gewaarschuwd dat dit verboden is.

Het dak van het stadion zal tijdens de concerten dicht zijn, dus de gemeente zegt dat het zonder kaartje geen zin heeft om naar de ArenA te komen. Naast dat het verboden is, zal vliegen met een drone dan ook niets opleveren. “U hoort en ziet dus niks van Taylor Swift of het concert”, waarschuwt Amsterdam.

Het concert van donderdag is de 110e show van Swifts veel bejubelde Eras Tour en de eerste sinds ze in juni 2015 voor het laatst Nederland aandeed. De zangeres stond toen eenmaal in de Ziggo Dome. De status van Swift is sindsdien totaal anders: ze is uitgegroeid tot de grootste artiest op aarde. De laatste platen van de 34-jarige zangeres braken elk record en bereikten bijna overal ter wereld de eerste plaats. Op Spotify heeft Swift bijna honderd miljoen maandelijkse luisteraars. Alleen The Weeknd heeft er nog net iets meer.

Om überhaupt kans te maken op het kopen van een kaart, moesten ‘swifties’ zich vorig jaar al inschrijven waarna een loting volgde, en dus waren fans afhankelijk van wat geluk. Bezoekers komen niet alleen van binnen Nederland naar de hoofdstad, maar bijvoorbeeld ook vanuit België. De Amerikaanse topartiest treedt daar niet op, reden dat vervoerder Flixbus rond de concertdagen een toename ziet van het aantal geboekte reizen vanuit Brussel.

Vanuit het Twentse Oldenzaal brengt een pendelbus na verschillende stops de fans naar de ArenA en naderhand weer terug naar huis. NS-treinen maken een extra stop bij het stadion, de Amsterdamse vervoerder GVB zet drie extra metro’s in.

De in totaal 152 concerten leverden wereldwijd al meer dan een miljard dollar op. Steden die Swift aandoet, krijgen bovendien te maken met een flinke lokale economische boost. Analisten berekenden bijvoorbeeld dat alleen al de concerten in Londen de Britse economie 1 miljard pond opleverden.