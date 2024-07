Coalitie om: donderdag toch nog debat over dreigende mestcrisis

De Tweede Kamer debatteert alsnog donderdag met de nieuwe landbouwminister Femke Wiersma over de dreigende mestcrisis. De coalitiepartijen hielden dat commissiedebat aanvankelijk tegen, maar na stevige druk vanuit de voltallige oppositie komt het debat er toch. Dat meldt een woordvoerder van GroenLinks-PvdA, de grootste oppositiepartij.

Het debat stond oorspronkelijk woensdagavond gepland, maar werd op verzoek van de coalitiepartijen geannuleerd. Wiersma moest bij het debat over de regeringsverklaring zijn, dat al de hele dag aan de gang was in de plenaire zaal, zo luidde de uitleg. Maar tegelijkertijd verlieten de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie wel dat plenaire debat voor een commissiedebat over de komende NAVO-top.

De gang van zaken leidde ook in de plenaire zaal tot verwarring. De oppositie drong bij BBB-leider Caroline van der Plas aan op verplaatsing van het debat naar donderdag, zodat de Kamer nog kan stemmen over eventuele voorstellen voor het zomerreces dat dan begint. Maar dat weigerde Van der Plas. Zij zei daarbij ook dat haar partijgenoot Wiersma zich echt eerst moest kunnen inlezen over het onderwerp.

Wiersma sprak dat later tegen. Tegen het ANP verklaarde zij dat zij wel degelijk was voorbereid op het debat. “Als het had plaatsgevonden, had ik daar gewoon aan deelgenomen.” Later op de avond bevestigde zij in een briefje aan de Kamer dat zij “te allen tijde” bereid is het debat te voeren. “Dit kan ook op donderdag 4 juli, indien de Kamer daar behoefte aan heeft.”

Duizenden Nederlandse melkveehouders dreigen met grote mestoverschotten en torenhoge kosten te worden opgezadeld door het wegvallen van een Brusselse uitzondering die hen toestond meer mest uit te rijden dan elders in Europa. Er moet een oplossing komen voordat in september het huidige uitrijseizoen afloopt, anders dreigen faillissementen.

Wiersma’s voorganger Piet Adema kwam eerder dit jaar met een plan om het leed van deze boeren te verzachten. Dat kon rekenen op brede steun in de Kamer. De vraag is evenwel of de nieuwe minister deze plannen wil doorzetten. Haar partij BBB wil juist in Brussel gaan pleiten voor herstel van de uitzonderingspositie, die Nederland overigens kwijtraakt omdat het zich niet aan de voorwaarden hield.