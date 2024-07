Strafzaak tegen Richard de Mos afgerond, OM niet in cassatie

De strafzaak tegen de Haagse politicus Richard de Mos is afgerond. Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie, de uitspraak van het Haagse gerechtshof is daarmee definitief. Het hof sprak De Mos grotendeels vrij, hij kreeg alleen een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro voor het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Het OM verdacht de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag onder meer van corruptie en omkoping.

Tegen de 48-jarige De Mos was een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een werkstraf van 240 uur, een boete van 10.000 euro en een ambtsverbod van vier jaar geëist. Hij stond terecht voor corruptie, omkoping en schending van zijn ambtsgeheim. “Het OM heeft de arresten zorgvuldig bestudeerd en ziet geen gronden voor een cassatieverzoek”, laat het OM vrijdag weten. “Ondanks vrijspraken in deze zaak is het OM tevreden met een aantal belangrijke onderdelen van de uitspraken.” Dat de door het hof opgelegde straffen lager zijn dan de eis, is voor het OM geen reden voor cassatie.

Met De Mos stonden nog zes mannen terecht, te weten een medepoliticus en vijf ondernemers. Zij zijn allen vrijgesproken, behalve partijgenoot Rachid Guernaoui. Hij is wel schuldig bevonden aan schending van zijn ambtsgeheim, maar kreeg daarvoor geen straf opgelegd. Omroep West meldde vrijdag dat hij in cassatie gaat, zijn zaak is dus nog niet afgerond.

De Mos en Guernaoui hadden zich volgen het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan corruptie door giften aan te nemen van ondernemers. Het ging daarbij om onder meer donaties aan de partij, boottochtjes en etentjes.

De rechtbank Rotterdam sprak ook De Mos’ medeverdachten vrij. Alleen één verdachte kreeg een voorwaardelijke straf voor wapenbezit. In een ongekend stevig vonnis werd gehakt gemaakt van de verdenkingen van het OM.

Bijna vijf jaar geleden viel de politie binnen in onder meer de werkkamers van toen nog wethouders De Mos en Guernaoui. Ze hebben alle beschuldigingen altijd ontkend.