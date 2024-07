Treinverkeer rond Amersfoort vanaf zaterdag twee weken plat

Het treinverkeer rond Amersfoort ligt vanaf zaterdag ruim twee weken volledig stil. Spoorbeheerder ProRail vervangt 5 kilometer spoor en vernieuwt wissels, kabels en leidingen. NS en de regionale vervoerder Keolis zetten bussen in.

Volgens spoorbeheerder ProRail is de vernieuwing van de infrastructuur rond Amersfoort hard nodig. Zo zijn veel wissels rond de dertig jaar oud en toe aan vervanging. De wisselverwarming, die nog op gas werkt, wordt vervangen door een elektrische variant. Er worden 42 wissels weggehaald en 29 teruggeplaatst. Dat is volgens ProRail minder storingsgevoelig, duurzamer en leidt er toe dat treinen met een hogere snelheid kunnen binnenrijden en weer vertrekken. Op het station zelf wordt een perron verhoogd en wordt gewerkt aan een trap en roltrap.

Tot en met zondag 28 juli rijden er helemaal geen treinen van en naar Amersfoort, een van de drukste spoorwegknooppunten van het land. Reizigers tussen Utrecht en Deventer kunnen omreizen via Arnhem Centraal. Mensen die tussen Utrecht en Zwolle reizen, kunnen via Almere gaan. NS en Keolis zetten ook bussen in.

Na 28 juli wordt een deel van het treinverkeer weer opgestart. Tussen Den Dolder en Amersfoort rijden dan nog geen treinen, waardoor reizigers tussen Utrecht en Amersfoort via Hilversum moeten reizen. Er worden dan geen bussen ingezet. Van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus rijden er opnieuw helemaal geen treinen rond Amersfoort. Op die dagen rijden er wel weer bussen.