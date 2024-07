Monument ter ere van Peter R. de Vries onthuld in Amsterdam

Een monument ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries wordt om 15.00 uur onthuld in Amsterdam. De misdaadverslaggever overleed drie jaar geleden op 15 juli nadat hij negen dagen eerder was neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van de stad na een uitzending van RTL Boulevard waar hij te gast was.

Het monument voor De Vries is gemaakt door kunstenaar Rini Hurkmans en staat op het Leidseplein, waar eerder ook de studio van RTL Boulevard zat. Het bestaat uit twee bronzen handen die in elkaar grijpen. Eerder vertelde de zoon van de misdaadverslaggever, Royce, dat het “de helpende hand” uitbeeldt. Op de handen staan “leefregels” in 41 talen die De Vries als adviezen in de laatste brief aan zijn kinderen had gegeven.

Half juni legde de rechtbank 28 jaar cel op aan schutter Delano G. en de bestuurder van de vluchtauto Kamil E. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat De Vries is vermoord omdat hij vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces rondom Ridouan Taghi. De rechtbank zag geen bewijs hiervoor.