KidsRights: Nederland schendt fundamentele kinderrechten

Nederland schendt fundamentele kinderrechten, dat meldt de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights op basis van wereldwijd onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens KidsRights gaat het hier al jaren slecht met de bescherming van kwetsbare kinderen en nu is Nederland op de wereldranglijst ook nog twaalf plaatsen gedaald op het gebied van kindergezondheidszorg.

Voorzitter van KidsRights Marc Dullaert legt uit dat Nederland al jaren “radicaal door het ijs zakt” op het gebied van de bescherming van kwetsbare kinderen, waarmee dat fundamentele recht wordt geschonden. Zo lukt het Nederland niet om honderdduizenden kinderen die bijvoorbeeld onder de armoedegrens leven of uit huis worden geplaatst te voorzien van een bestaansminimum of goede zorg en bescherming. “Als het goed gaat met een kind is Nederland een paradijs met goed onderwijs, maar kinderen aan de kwetsbare kant worden onvoldoende opgevangen”, aldus Dullaert.

Nu komt daar een nieuwe kwetsbare groep kinderen bij, door ondermaatse gezondheidszorg, legt de voorzitter uit. Dat komt volgens de kinderrechtenorganisatie voornamelijk door de afnemende vaccinatiegraad, maar ook door uitdagingen op het gebied van de waterkwaliteit. De vaccinatiegraad tegen mazelen ligt voor het eerst sinds jaren onder de 90 procent, dat is onder de kritieke grens om de bevolking te beschermen tegen de ziekte volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, licht Dullaert toe.

In het totale overzicht staat Nederland dit jaar op plek negentien van de 193 landen die zijn onderzocht. Vorig jaar was Nederland goed voor plek twintig, wat toen een daling van zestien plaatsen betekende ten opzichte van het jaar ervoor. Het was toen voor het eerst dat Nederland buiten de top tien van de KidsRights Index viel.

Dullaert meldt dat “een land dat niet goed voor zijn kwetsbare kinderen zorgt een groot probleem heeft”. Hij vindt dat het kabinet voorrang moet geven aan de huidige en toekomstige generatie kwetsbare kinderen en jongeren. “Pak daarom in Nederland de problemen in de jeugdzorg en jeugdbescherming aan, de kinderarmoede en het gebrek aan opvang voor kinderen in asielzoekerscentra. Pak ook de bedreiging aan van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren”, aldus Dullaert. Hij benadrukt hierbij dat bijvoorbeeld een gratis ontbijt voor kinderen uit armere gezinnen symptoombestrijding is, en dat het tijd is voor een langetermijnvisie.