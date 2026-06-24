21 jaar cel voor doden vrouw met hondenketting

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft woensdag de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner Laura. De rechtbank acht bewezen dat de man haar op 29 januari 2024 heeft gewurgd met een hondenketting. V. heeft altijd ontkend en beweerd dat de vrouw zichzelf heeft omgebracht.

V. heeft verklaard dat hij Laura 's ochtends heeft gevonden met de ketting om haar hals, in de woonkamer van hun woning aan het Lepelaarsoord in Leiden; de daarbij behorende riem was aan een verwarmingsbuis bevestigd. De vrouw overleed een dag later in een ziekenhuis.

Volgens de rechtbank heeft V. de vrouw met vooropgezet plan van het leven beroofd en de zelfdoding in scène gezet. Het Openbaar Ministerie vond het bewijs voor dat plan niet geleverd en ging uit van doodslag. Het OM had achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank legde geen tbs op, onder meer omdat deskundigen de kans op herhaling bij partnerdoding relatief laag inschatten.